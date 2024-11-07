قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات يستقبل ضيوف المنتدى الحضري العالمي

استقبل قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، وفدا من المشاركين في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، في جولة للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها القصر، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

وبحضور الدكتورة ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، حسن الغندور مدير الدعم والتمويل بصندوق التنمية الحضرية، شوقي سعدان مدير قصر تحيا مصر بالأسمرات، تفقد الوفد القصر وأقسامه المختلفة من مكتبة عامة وأخرى للطفل، وقسم للفنون التشكيلية، ونادى تكنولوجيا المعلومات، حيث قام مدربو نادي التكنولوجيا محمد البنا ودعاء عزت بشرح الخدمات التي يقدمها النادى لأبناء حي الأسمرات وتدريبهم على برامج تكنولوجية مختلفة لمواكبة تطورات عصر الرقمنة.

وضمن أنشطة القصر المنفذة في إطار برنامج فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى، برئاسة لاميس الشرنوبي، شهد الوفد تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية الأخرى تضمنت مسرح عرائس، بجانب مسابقة ثقافية، بالإضافة إلى جولة بالمكتبة العامة للقصر للتعرف على محتوياتها، بجانب إقامة مجموعة من الورش الفنية والحرفية تضمنت ورشة "كروشيه، مشغولات من الخرز، أوريجامي، طباعة على القماش، رسم وتلوين، رسم وتلوين بالألوان الأكريليك، كما أقيم على هامش الأنشطة معرض للفن التشكيلى والأشغال والحرف اليدوية تنفيذ الدراسات والبحوث والفنون التشكيلية بالفرع.

وأعربت مدير فرع ثقافة القاهرة عن سعادتها بزيارة الوفد لحي الأسمرات ولقصر الثقافة للوقوف على النقلة النوعية لأهالي وأبناء الحي، موضحة الدور المهم الذي تقوم به قصور الثقافة ممثلة فى مواقعها المختلفة في زيادة الوعي الثقافي، وتنمية وتطوير مهارات الطفل والمرأة والشباب.

وتواصل وزارة الثقافة مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري ‏العالمي، الذي تستضيفه مصر، بمشاركة 174 دولة، حيث تشهد قلعة صلاح ‏الدين، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا كبيرا، تنظمه الوزارة، بالتعاون ‏مع محافظة القاهرة، لضيوف المنتدى الحضري، يشارك فيه فرقتا "النيل" ‏و"بورسعيد" للفنون الشعبية، التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرضًا ‏موسيقيا وغنائيا كبيرا يتضمن فقرات لمركز "تنمية المواهب"، التابع لدار ‏الأوبرا المصرية‎، وذلك ضمن برنامج متنوع تقدمه الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة في فعاليات المنتدى.