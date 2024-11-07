7 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف جديد للاحتلال على رفح وجباليا

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استُشهد 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة جباليا شمالاً.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استُشهد في مدينة رفح، 3 أطفال إثر قصف الاحتلال منطقة المشروع شرق المدينة.

كما استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستُشهد صباح اليوم، 5 مواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و5 آخرين إثر غارة للاحتلال على منزل في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.