ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا للمرة الثانية خلال أسبوع

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا مجددا، اليوم الخميس، مما أدى إلى إنبعاث عمود من السحب الساخنة التي ارتفعت لمسافة 2500 متر (8200 قدم) من قمته، بعد ثلاثة أيام من ثورانه الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات في منتصف ليل الاثنين الماضي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا نتيجة الثوران الأخير.

وقال مركز علم البراكين والتخفيف من الكوارث في إندونيسيا، في بيان، إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا (5197 قدما) في جزيرة فلوريس النائية في إندونيسيا أطلق سحبا من الرماد الساخن الرمادي اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن خليط الصخور والحمم البركانية والغاز انبعث لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد (6ر0 ميل) من فوهة البركان.

وتوقف نشاط البركان منذ ثورانه المميت الاثنين الماضي الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 64 آخرين.

وأثر ثوران البركان الاثنين الماضي على أكثر من 10 آلاف شخص في 10 قرى. وانتقل نحو 4400 قروي إلى ملاجئ طوارئ مؤقتة بعد الثوران، الذي دمر سبع مدارس، ونحو عشرين منزلا وديرا في الجزيرة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

ورفعت وكالة مراقبة البراكين في البلاد حالة التحذير من بركان ليوتوبي لاكي لاكي إلى أعلى مستوى وضاعفت المنطقة المحظورة إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات (3ر4 ميل) منذ ذلك الحين، كما حظرت أي نشاط في تلك المنطقة.