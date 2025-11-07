شهدت منافسات الأسبوع الثامن من دوري السيدات، تعادل الأهلي مع نظيره زد، وانتصار الزمالك بخماسية على حساب اتحاد بسيون، بينما شهدت أحداث الجولة ذاتها انسحاب فريقين.

وتفوق الزمالك على حساب اتحاد بسيون، بنتيجة 5-1، حيث جاءت أهداف القلعة البيضاء عن طريق كلا من: كاترين، أتشي، شروق إبراهيم وفيفاما (هدفين).

وفي المقابل سقط الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه زد، على ملعب الأخير بالشيخ زايد، بنتيجة 2-2، حيث سجلت حبيبة عصام وأحلام نصر هدفي الفريق الأحمر.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، تعادل بيراميدز بنتيجة 1-1 مع بالم هيلز، وانتصار المصري على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، بينما حسم التعادل السلبي لقاء رع ضد نظيره إس اي كا إف سي الرياضي.

وشهدت منافسات اليوم في دوري السيدات، انسحاب الطيران من مواجهة البنك الأهلي، ليتم اعتبار البنك فائزًا بنتيجة 2-0، بينما انسحب فريق إنبي خلال أحداث مباراته ضد مودرن سبورت بسبب كثرة الإصابات، وكانت النتيجة تشير لتقدم الأخير بنتيجة 5-0.