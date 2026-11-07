باكستان تدعو إلى حماية قوات حفظ السلام الأممية بإصلاحات استراتيجية بدلا من خفض الميزانية

مع تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للضغوط بسبب ميزانيتها، شددت باكستان على أن هذا النشاط الرائد للمنظمة الدولية يعد بمثابة أداة حيوية وفعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق بالأمن العالمي، وإنه يتعين حمايته من الانقسامات الجيوسياسية ودعمه بإصلاح استراتيجي بدلًا من خفض التمويل الخاص به والضعيف أصلا، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن السفير سيد حيدر شاه، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، قوله للجنة الرابعة للجمعية العامة "اللجنة الخاصة المسئولة عن المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار"، التي بدأت أعمالها أمس الجمعة، للنظر في عمليات حفظ السلام: "يظل حفظ السلام أداة لا غنى عنها وفعالة وذات كفاءة فيما يتعلق بالتكلفة لصون السلام والأمن الدوليين".

وفي حين أن الإصلاح أمر مطلوب، قال المندوب الباكستاني، إنه يجب مقاربته بهدف استراتيجي للحفاظ على القدرة التشغيلية للأمم المتحدة، مضيفا أنه يتعين أن تحتفظ الأمم المتحدة بالقدرة على نشر حضور دولي موثوق كلما اقتضى ذلك لوقف إطلاق النار أو التسويات السياسية أو الأزمات الناشئة في المستقبل.

وشدد السفير خياري على أنه يجب تزويد قوات حفظ السلام بالموارد الكافية لضمان حماية المدنيين، ودعا الدول إلى دفع مساهماتها بالكامل.

ويشار إلى البعثات الدولية اضطرت إلى خفض نفقاتها بنسبة 15%، وإعادة 13296 جنديًا و1212 شرطيًا إلى أوطانهم.

وفي كلمته، أشار السفير حيدر شاه إلى أن أكثر من 170 ألفًا من رجال حفظ السلام الباكستانيين خدموا تحت علم الأمم المتحدة، وقدّم 183 منهم التضحية القصوى.

وتستضيف باكستان بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان ، المكلفة بمراقبة خط السيطرة في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.