منتخب الناشئين مواليد 2010 يصل تونس للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، إلى مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، لخوض تصفيات شمال أفريقيا خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الحالي، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

يرأس البعثة علاء عبد العزيز، وتضم عبد الستار صبري مديرًا فنيًا ، هيثم حسين مدربا، محمد اليماني مدربًا، هيثم صالح عبد الجواد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، محمد صبحي مدرب حراس مرمى، شادي الشريف مديرا إداريا، محمد لطيف محلل أداء، محمد أكمل طبيبًا، محمد محروس أخصائي علاج طبيعي، عباس حسنين مدلكًا، حاتم رضا منسقا إعلاميا، وإسلام شاكر مسئول المهمات .

كما تضم البعثة 25 لاعبا، وهم..

مروان أحمد، ياسين نيازي، مصطفي سمو الدين، الحضري عصام، محمد عادل، عمار عويس، عمر طارق، أحمد الراعي، خالد حسن، حسين خليفة، عمر علاء، زياد مسلم، محمد مصطفي، يوسف علي، عمار معتمد، محمد خالد، يوسف أنور، براء عاطف، أحمد الخياشي، حازم عاطف، ياسين مصطفي، ياسين محمد، حسام حسن، خالد جمال، عمر السيد.