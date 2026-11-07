رئيس وزراء التشيك: رفع البنك المركزي سعر الفائدة فضيحة كبرى

كثف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش انتقاده العلني للبنك المركزي عقب زيادة سعر الفائدة الأسبوع الجاري، واصفا قرار مجلس الإدارة بأنه "فضيحة كبرى" وقال إنه سوف يضر بالأسر والشركات.

ورفع البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4% في تصويت نادر بفارق ضئيل أمس الأول الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال محافظ البنك أليس ميشل يوم التصويت، إن الزيادة التي دعمها أربعة فقط من أعضاء مجلس الإدارة السبعة، يرجى منها الحيلولة دون أن تتسبب تكاليف الطاقة المرتفعة في ضغوط سعرية أوسع وفي تثبيت توقعات التضخم.

انتقد بابيش البنك في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، قائلا إن الزيادة سوف تجعل الرهن العقاري وقروض الشركات أكثر تكلفة بينما سوف تفيد البنوك التجارية.