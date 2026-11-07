تايوان ترصد 11 طائرة عسكرية و13 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 11 طائرة عسكرية و10 سفن حربية و3 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها في الفترة ما بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية وعبرت تسع من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية، طبقا لما ذكره موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان ، طائرات صينية 125 مرة وسفنا 83 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.