سفير الصين في أوتاوا يحذر كندا من التدخل في شؤون بلاده

حذر سفير الصين في أوتاوا، بي وو كونج، من أن بلاده ستتخذ ما أسماها إجراءات مضادة حازمة في حال تبنى البرلمان الكندي اقتراحا يدعو إلى فرض عقوبات على الزعماء الصينيين ، مشددا على أن بلاده لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في تعليق من السفير الصيني بشأن موقف اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي من حزب المحافظين، يخططان لتقديم اقتراح الأسبوع المقبل يدعو حكومة جستن ترودو إلى فرض عقوبات على الصين بسبب ما وصفاه "بانتهاكاتها المزعومة لحقوق الانسان".

وحذر السفير الصيني في كلمته في مؤتمر نظمه مجلس العلاقات الدولية في مونتريال بأن اعتماد مجلسي العموم والشيوخ لهذا الاقتراح في حال حدوثه ، يشكل انتهاكا خطيرا لشؤون الصين الداخلية.