تراجع نسبة شركات تصنيع الآلات الألمانية المتفائلة بوضع الأعمال في الصين

تراجعت نسبة الشركات الألمانية المصنعة للآلات المتفائلة بوضع الأعمال في الصين؛ نظرا لندرة المواد الخام ونقص المواد.

وحسب التصريحات التي أدلى بها اتحاد شركات القطاع في ألمانيا "في دي إم ايه"، اليوم الثلاثاء، فقد وصلت نسبة الشركات العاملة في الصين التي قيمت وضع الأعمال هناك بالجيد إلى 44% من 850 شركة تم استطلاع رأيها في مطلع نوفمبر الماضي، مقابل 61% في الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد في الربيع الماضي.

ووصفت 45% من الشركات وضع الأعمال في الصين بالمرضي فيما وصفت 11% هذا الوضع بالسيئ مقابل 4% فقط في الربيع.

وأوضحت نتائج الاستطلاع حدوث زيادة ملحوظة في نسبة الشركات التي صارت تشعر في الوقت الراهن بتأثير نقص المواد الخام والمواد مما كان عليه الحال في النصف الأول من العام ليس في أوروبا وحسب بل في الصين أيضا.

وأعلنت 62% من شركات تصنيع الآلات المستطلع آراؤها عن تأثرها في الوقت الراهن بهذه المشكلة مقابل 44% فقط في الربيع الماضي.

غير أن تطور مبيعات الكثير من شركات الآلات في الصين في العام الحالي جاء أفضل مما كان متوقعا لها.

وكانت الشركات قدرت في استطلاع الربيع الماضي نسبة النمو المتوقعة في المبيعات للعام الحالي بـ17% فيما وصلت هذه النسبة في استطلاع الخريف إلى 22%.

وتوقعت الشركات أن تصل نسبة النمو في العام المقبل إلى أقل من هذا المستوى بـ 10%.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد في الصين، كلاوديا باركوفسكي إن " التوقعات بالنسبة لعام 2022 اتسمت بالتفاؤل الحذر إذ أن الشركات تتوقع أن تؤدي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير إلى قيود".