بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف تهدئة التوترات التي نتجت عن حشد روسيا لقواتها عل الحدود مع أوكرانيا والخوف من إمكانية غزوها.

وذكر البيت الأبيض، أن بوتين وبايدن بدأ اتصالهما عبر تقنية الفيديو الساعة 10:07 صباحا بتوقيت واشنطن.

وأظهر التلفزيون الروسي الرئيس الأمريكي وهو يقول "إنه أمر جيد أن أراك مجددا"، معربا عن أسفه لأن الزعيمين لم يتمكنا من اللقاء خلال قمة مجموعة العشرين هذا العام، التي لم يحضرها بوتين بسبب مخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جهته، قال بوتين مبتسما وهو يجلس أمام مائدة من مقر إقامته في منتجع سوتشي على البحر الأسود "آمل أن نلتقي شخصيا في المرة المقبلة".

وذكر الكرملين في وقت سابق اليوم أن الجانبين سيبحثان أيضا الضمانات الأمنية المحتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان بوتين قد دعا الحلف العسكري الغربي مؤخرا إلى وضع حد لتوسعه شرقا، وطالب بضمانات مكتوبة.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة روسيا بزيادة تواجدها العسكري بصورة كبيرة على جانبها من الحدود الأوكرانية، ما يعزز المخاوف من غزو محتمل.

وتنفي موسكو هذه الاتهامات، وتتهم من جانبها أوكرانيا بنشر أكثر من 120 ألف جندي على طول الخط الفاصل بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وكان بوتين وبايدن قد عقدا قمتهما الأولى في جنيف في يونيو، واتفقا خلالها على إطلاق محادثات جديدة بشأن مبادرة لنزع السلاح النووي.