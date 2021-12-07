وكالة البيئة الأوروبية: سكان المدن في الاتحاد الأوروبي لا يزالون معرضين لمستويات مرتفعة من الملوثات

قالت وكالة البيئة الأوروبية إن الغالبية العظمة من سكان المدن في أوروبا لا تزال معرضة لمستويات مضرة بالصحة من الملوثات التي تنقل عبر الهواء.

وأعلنت الوكالة في كوبنهاجن، اليوم الثلاثاء، إن 97% من سكان المدن في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 معرضين لتركيزات من الجسيمات الدقيقة في الهواء المحيط تتجاوز قيم التوجيهات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 94% من سكان المدن يعيشون مع مستويات من ثاني أكسيد النيتروجين و99% مع مستويات الأوزون المتواجد على سطح الأرض وهي أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لتقرير وكالة البيئة الأوروبية، فإن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيس في التركيزات الخطيرة من الملوثات.

وقال التقرير إن تلوث الجسيمات الدقيقة، على سبيل المثال، ناجم عن الانبعاثات من استهلاك الطاقة والنقل البري والصناعة والزراعة، في حين أن ثاني أكسيد النيتروجين ناجم بشكل أساسي عن حركة مرور السيارات.