فنان سيناوي مؤهل للدخول في موسوعة «جينيس» بالرسم على حبيبات السمسم

يسعى فنان شاب من مدينة العريش بشمال سيناء للوصول إلى سجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، متخصصا في الرسم على أصغر الأشياء.

وقال الفنان محمد بوجالي الحاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة لـ"الشروق"، "إن عبارة "الرسم مبيأكلش عيش و ملوش فايدة" التي رددها البعض أمامه، دفعته إلي الإصرار على تنمية مهاراته وعمل المزيد من الرسومات، حيث بدأ في عام 2011 برسم بورتريهات، ثم الرسم على الحوائط ومنها حوائط حجرته المنزلية، مضيفا أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنقل موهبته أمام الجمهور ما حقق له انتشار أكبر.

ويضيف بوجالي، أنه شارك في معارض مختلفة ليقف على مسافة قريبة من المحترفين وينافس في معارض محلية ودولية منها أولهما في المغرب وآخر بالبحرين و3 في مصر ليفوز بمراكز متقدمة، فيما اتجه إلي الرسم على المصغرات قائلا "فبقيت كل فتره كده برسم علي أي حاجه حجمها صغير لحد ما وصلت آخر حاجة لحبة سمسم وتعمدت أني اشتغل من غير عدسات عشان دا هيميزني أكتر".

ورغم سعيه إلي تمييز نفسه في موهبة الرسم، إلا أنه أضاف لحياته عملا موازيا وحصل على دبلومة تدريب وتغذية ما أهله الي العمل مدربا في صالة ألعاب رياضية.