إحالة 125 من الأطباء والتمريض بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن إحالة ١٢٥ من الأطباء والتمريض ب٦ مستشفيات بالمحافظة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.

ووضح طلحة أن إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة قامت بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة لشن حملة مكبرة لمتابعة المستشفيات المركزية والعامة بالفترات المسائية.

وأشار طلحة إلى أنه تم المرور على 12 مستشفى مركزية ووحدات صحية ومركز رعاية بنطاق بعض مراكز المحافظة لمتابعة الإنضباط الإداري وهي مستشفيات (حوش عيسي المركزي وأبو المطامير المركزى والنوبارية ومستشفى بدر وإيتاي البارود العام والمحمودية المركزي والرحمانية وشبراخيت المركزي)،

وكذا متابعة مركز الرعاية بحوش عيسى ووحدة صحة الأسرة بقرية شنديد وقرية صفط خالد بإيتاي البارود والوحدة الصحية بقرية كنيسة اورين بشبراخيت ) و تبين للحملة غياب عدد 64 من العاملين بعدد 6 مستشفيات بالفترات المسائية بدون سند قانوني وكذا ترك 61 موظف اخرين للعمل من العاملين بعدد 4 مستشفيات دون سند قانوني

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف طلحة أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه بالمتابعة المستمرة لمتابعة الانضباط الإداري بالفترات المسائية بالمستشفيات والوحدات الصحية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.