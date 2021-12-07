عقب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وقائد الفراعنة، على التأهل لربع نهائي كأس العرب بعد التأهل لربع نهائي كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف لكل فريق وتأهل الفراعنة بالمركز الأول باللعب النظيف، فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا.

وقال الشناوي عقب اللقاء:" أبارك للجميع على التأهل وللاعبين كنتم رجال على قدر المسؤولية، كنا نريد الصعود بالمركز الأول واستطعنا إسعادة جماهيرنا".

وأضاف:" نصوب أعيننا لأبعد مكان في البطولة، والجميع يرى الروح التي يلعب بها الفريق، وكل اللاعبين، استطعوا تقديم أداءًا قويا، ومن مباراة لمباراة يتحسن الأداء، ونعلم أن القادم أصعب".

وأتم حديثه عن المنافس القادم لمصر في ربع النهائي:"نحترم الجميع وسنقوم بالعمل والتركيز الجيد، من أجل جماهيرنا التي تتواجد وراءنا دائما في جميع البلدان، والأهم إن الجماهير غادرت الملعب وهي سعيدة هذا هو أهم شئ".