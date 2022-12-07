الأعلى للثقافة يصدر كتاب «مصر في أدب الرحلة بأواخر العصر العثماني»

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب بعنوان "مصر في أدب الرحلة في أواخر العصر العثماني" للدكتور عوض الغباري.

ويدور الكتاب حول أدب الرحلة تطبيقًا على رحلة حج للعالم الأديب الصوفي عبدالغني النابلسي أواخر العصر العثماني في القرن الـ17 الميلادي من خلال كتاب سجل فيه تلك الرحلة، وهو كتاب "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز".

ويهدف الكتاب إلى التعريف بصورة مصر في زمن الرحلة، أدبيا وحضاريا، وتناولت الرحلة أثر التصوف في مصر والطبيعة المصرية ومعالم مصر الإسلامية، كما قدم النابلسي ترجمة لأعلام التصوف، وصورًا للحركة العلمية والحياة الاجتماعية بمصر.

وعلى ضوء النقد الحديث، فقد تناول الكتاب مفهوم أدب الرحلة، والعلاقة بين الرحلة والقصة والسيرة الذاتية، وارتباط الرحلة بالعلوم المختلفة.