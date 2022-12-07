المديريات التعليمية تبدأ إعلان مواعيد أداء المهام الأدائية للرابع والخامس الابتدائي

بدأت المديريات التعليمية في إعلان جدول أداء اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، وتقوم كل مديرية تعليمية بإعلان الجدول الخاص بها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن اختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

وأشارت إلي أن المهام الأدائية نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة تضاف على المجموع الكلي للطالب.