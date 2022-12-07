الرئيس الموريتاني يتوجه للرياض لترؤس وفد بلاده في القمم

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط اليوم الأربعاء، متوجها إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية.

وذكرت الرئاسة الموريتانية ان الرئيس الغزواني يرافقه وفد هام يضم على الخصوص وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الاقتصاد عثمان مامودو كان ووزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي ومدير ديوان الرئاسة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومن جهة أخرى، يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غدا الخميس، ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية - الصينية والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض.

وكان وزير خارجيه الكويت الشيخ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح توجه أمس الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ154 التحضيري للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 وللمشاركة كذلك في القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.