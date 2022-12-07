شهدت إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء، حفل خطوبة أصغر عروسين من عائلة واحدة، العروس في الصف الرابع الابتدائي، والعريس في الصف السادس الابتدائي، يبلغ من العمر 12 عامًا، والعروس 10 سنوات.

تواصلت "الشروق" مع والدة العريس، الطفل زياد، التي أكدت لـ"الشروق"، أن حفل الخطوبة جاء بناء على رغبة جدهم من ناحية الأم، وذلك لترابط العائلة وتقريبهم من بعضهم -على حد وصفها- قبل أن تشير إلى أن ذلك يحدث في العائلة منذ زمن حيث يتم خطبة الأطفال لبعضهم منذ الصغر، على أن يحدث ارتباط رسمي بعد اتمامهم السن القانوني المناسب للزواج.

وأضافت والدة العريس، أن العائلة كانت تحتفل أمس بعرس أحد أبنائهم، و"عند عودتنا من القاعة قمنا بشراء دبل، وإقامة حفل خطوبة عائلية للطفلين بمنزل الأسرة، على أن يتم الزواج الرسمي بعد بلوغهما السن القانوني المناسب".