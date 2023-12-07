جامعة جنوب الوادي بالمركز الـ979 طبقا لتصنيف UI Green Metric الإندونيسي لعام 2023

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة صنفت ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة، وأدرجت بالمركز 979 على مستوى العالم في تصنيف الإندونيسي UI Green Metric العالمي لعام 2023.

وشمل التصنيف 1183 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه 1080 جامعة من مختلف دول العالم.

وأفاد عكاوي، بأن تصنيف Green Metric يقيس مدى مشاركة الجامعة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ويعمل على ترتيب الجامعات وفقاً لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار الدكتور حمودة محمد، رئيس لجنة التصنيف بالجامعة، إلى ظهور 26 جامعة مصرية هذا العام مقارنة بـ17 جامعة مصرية العام الماضي بهذا التصنيف، كما يقيم التصنيف البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة، من خلال 6 معايير و39 مؤشرا لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء.

وتابع الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة التصنيف، أن هذا التصنيف يقوم على عدة معايير رئيسية هي، البنية التحتية الخضراء والنمو الأخضر بالجامعة بنسبة 15%، والطاقة وتغير المناخ والحفاظ على استهلاك الطاقة بمباني الجامعة بنسبة 21 %، ومساهمة الجامعة في تدوير النفايات بنسبة 18%، والحفاظ على استخدام المياه بنسبة 10%، وتقليل المركبات بالحرم الجامعي واستخدام الدراجات لتقليل نسبة الكربون والانبعاثات بنسبة 18%، ودعم البيئة التعليمية والبحثية المستدامة بنسبة 18%، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة.