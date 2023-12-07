يواجه منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا نظيره منتخب نيجيريا في الخامسة مساء اليوم الخميس في نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وكان منتخب مصر حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

بينما تأهل منتخب نيجيريا للنهائي بعد فوزه على منتخب الكاميرون في المباراة الفاصلة لتحديد طرفي النهائي بنتيجة 3-1.

ووفقا لنظام البطولة، فيتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.