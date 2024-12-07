جيش الاحتلال يغتال أحد عناصر حزب الله جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه عمل خلال الـ24 ساعة الماضية، في منطقة جنوب لبنان، لمواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على تل أبيب.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم، أحد عناصر حزب الله؛ تم رصده في منطقة جنوب لبنان.

وزعم أن «العنصر التابع لحزب الله، شكّل تهديدًا على قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة؛ منتهكًا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان».

وادعى أن «الجيش سيبقى ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان».

ولفت إلى أن «الجيش منتشر في منطقة جنوب لبنان، ويعمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ومواطنيها»، بحسب تدوينته.