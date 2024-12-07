الثقافة تستضيف أصوات عربية على ضفاف النيل

يستضيف بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، الأمسية الشعرية الفنية التي تقيمها جمعية أنصار التمثيل والسينما برئاسة الفنانة سهير المرشدي، والتي تستضيف الجمعية من خلالها مجموعة من الشعراء والفنانين العرب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء الإثنين القادم، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وتشارك الفنانة الكبيرة سهير المرشدي رئيس جمعية أنصار التمثيل والسينما، كوكبة من الشعراء والأدباء، الكاتب والإعلامي الكويتي، ومشرف عام المهرجان الدكتور خالد المويهان.

كما يشارك في الأمسية الشاعر المصري الكبير عبدالستار سليم، والأديب الشاعر و الإعلامي الكويتي حمد المسرع، والشاعر والكاتب الكويتي سعود الجوفان، والشاعرة والصحفية السعودية مريم حزام العتيبي، والشاعرة والملحنة الإماراتية نشيرة الجابري والملقبة بـ(ظبي أبوظبي)، والشاعر البحريني محمد بشير العنزي، والشاعر الكويتي بندر بن نومان المطيري، والشاعرة القطرية فدا حسن الهيل الملقبة بـ(الشوق طير)، والشاعر السعودي بندر الفدغوش، والشاعر العماني عادل العوادي، بمشاركة عازفة الكمان العمانية رضية العبيدانية.



ويدير الأمسية، الإعلاميتان الدكتورة دينا فكري، و الدكتورة أمل النقبي.

وتأسست جمعية أنصار التمثيل والسينما عام 1913 كأول جمعية لهواة التمثيل في مصر، على يد الأستاذ محمد عبد الرحيم المدرس للترجمة والتاريخ بالمدرسة السعيدية، وهو أول رئيس للجمعية التي أنشئت من أجل تعضيد فن التمثيل في مصر، وإرسائه على أصوله الفنية الصحيحة.

وتضم على مدار تاريخها كبار نجوم وأدباء مصر، كما خرج منها الكثير من الفنانين وكانت هي المتنفس الوحيد قبل إنشاء المعاهد المتخصصة والنقابات الفنية، وتترأسها حاليا الفنانة سهير المرشدى وهي أول فنانة سيدة ترأست الجمعية منذ نشأتها، وتهتم برعاية واكتشاف الشباب الموهوب الجديد ودعمهم للانطلاق في عالم الفن.