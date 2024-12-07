خبير إيطالي لـ«الشروق»: لقاء الدوحة يمثل خطوة حاسمة في إدارة الأزمة بسوريا

قال دانييلي روفينيتي، الخبير الإيطالي وكبير المستشارين بمؤسسة ميد أور الإيطالية، إن اللقاء الذي يجمع تركيا وإيران وروسيا، اليوم، في الدوحة، يمثل خطوة حاسمة في إدارة الأزمة بسوريا، لكن قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود الصراع.

وتعقد تركيا، السبت، في الدوحة اجتماعا مع روسيا وإيران في إطار عملية أستانة للتسوية في سوريا.

وتضم "صيغة أستانا" روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة.



وقال روفينيتي، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه بينما يواصل المتمردون السوريون، بدعم من أنقرة، مواجهة القوات الروسية والإيرانية الداعمة للحكومة السورية، يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام اجتماع الدوحة لاقتراح توازن جيوسياسي دقيق.

وأشار روفينيتي إلى أنه «من الممكن أن يوافق أردوغان على الحد من دعم المتمردين، مقابل تنازلات كبيرة، خاصة في ليبيا»، بحسب تعبيره.

واعتبر الخبير الإيطالي أن هذا سيعني ضمان سيطرة أكبر لتركيا على عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا في المستقبل، وتوسيع نفوذها خارج منطقة طرابلس إلى برقة.

وتابع روفينيتي: من شأن مثل هذه الخطوة أن تغير بشكل جذري التوازن في منطقة البحر المتوسط، مما يؤثر بشكل مباشر على ملف ذي أهمية قصوى بالنسبة لإيطاليا.

وقال روفينيتي: «إن احتمال أن يلعب أردوغان بالورقة الليبية كورقة مساومة بشأن سوريا يجعل اجتماع الدوحة حدثاً ذا أهمية استثنائية للتطورات الجيوسياسية الإقليمية، مع عواقب لا تستطيع أوروبا وخاصة إيطاليا أن تتجاهلها».