وزير داخلية بنين يعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلن وزير الداخلية في بنين، ألاسان سيدو، إحباط محاولة انقلاب التي أُعلن عنها في وقت سابق اليوم الأحد، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر منصة فيسبوك للتواصل.

وقال سيدو: "في صباح الأحد 7 ديسمبر 2025، أطلق عدد قليل من الجنود تمردا بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها.. وأمام هذا الوضع، ظلت القوات المسلحة البنينية وقيادتها، وفية لقسمها، ملتزمة بالجمهورية".

وكانت مجموعة من الجنود ظهرت على التلفزيون الرسمي في بنين، معلنة حل الحكومة في انقلاب واضح.

وهذا الانقلاب هو الأحدث في سلسلة من الانقلابات المماثلة في غرب أفريقيا.

وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" اليوم الأحد، عزل الرئيس وإلغاء جميع مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن الرئيس باتريس تالون يتولى السلطة منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى من منصبه في إبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال الجنود، إنه تم تعيين الليفتنانت كولونيل باسكال تيجري رئيسا للجنة العسكرية.

وبعد استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا انقلابات متعددة، لاسيما في العقود التي تلت استقلالها.

ومنذ عام 1991، تتمتع البلاد باستقرار سياسي، في أعقاب حكم ماثيو كيريكو، الماركسي اللينيني، الذي استمر عقدين من الزمان، والذي أعاد تسمية البلاد من داهومي إلى جمهورية بنين الشعبية.

وكان انقلاب عسكري وقع الأسبوع الماضي، في غينيا بيساو قد أطاح بالرئيس السابق عمر امبالو بعد انتخابات متنازع عليها، أعلن فيها هو ومرشح المعارضة فوزهما.