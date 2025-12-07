 محمد السيد يقهر لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية كأس العالم للسلاح - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 10:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

محمد السيد يقهر لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية كأس العالم للسلاح

الشروق
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:16 ص

فاز محمد السيد، لاعب المنتخب المصري للسلاح، بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال والتي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري. 

واحرز محمد السيد الميدالية الذهبية بعد اكتساحه لاعب إسرائيل في المباراة النهائية بنتيجة 15-5.

وافتتح "السيد" مشواره في البطولة من دور ال 64 الرئيسي، بالفوز على لاعب امريكا جاستين يوو بنتيجة 13-12.

ثم فاز "السيد" في دور ال 32 على لاعب المجر ناجي دايفيد بنتيجة 15-10، وفي دور ثمن النهائي تغلب "السيد" على لاعب السويد أليكسس بايارد بنتيجة 15-11.

وضمن "السيد" التتويج بميدالية بعد فوزه في دور ربع النهائي على لاعب هونج كونج هو سن فونج بنتيجة 15-7.

ثم تغلب "السيد" في نصف النهائي على لاعب المجر جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 15-13، واختتم مشاركته بالتتويج بذهبية البطولة بعد اكتساحه في المباراة النهائية اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 15-5.

الجدير بالذكر أن محمد السيد هو صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك