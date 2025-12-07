اليابان وأستراليا تحثان على الهدوء بعد توجيه طائرة عسكرية صينية رادارها نحو طائرات مقاتلة يابانية

حثت اليابان وأستراليا على التزام الهدوء، اليوم الأحد، بعد أن وجهت طائرة عسكرية صينية رادارها نحو طائرات مقاتلة يابانية، بعد شهر من تصريحات الزعيمة اليابانية الأخيرة بشأن تايوان، والتي أثارت توترات بين طوكيو وبكين.

وأعربت اليابان وأستراليا، اللتان عقد وزيرا دفاعهما محادثاتهما المقررة، اليوم الأحد في طوكيو، عن قلقهما بشأن هذا التطور.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، بعد محادثاته مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي: "إننا قلقون بشكل بالغ إزاء تصرفات الصين في الساعات الـ24 الأخيرة، نتوقع أن تكون هذه التفاعلات آمنة ومهنية".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن الطائرة العسكرية الصينية من طراز جيه-15، استهدف رادارها "بشكل متقطع" طائرات مقاتلة يابانية من طراز إف-15، في مناسبتين أمس السبت، لمدة ثلاث دقائق تقريبا في وقت متأخر بعد الظهر ولحوالي 30 دقيقة في المساء.

كما تم الكشف عن توجيه الرادار من قبل الطائرة الصينية بواسطة مقاتلات يابانية مختلفة تم إطلاقها للرد على احتمال انتهاك الصين للمجال الجوي، فيما لم يحدث أي خرق للمجال الجوي الياباني، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار ناجمة عن الحادث، وفقا للوزارة، وفقا للوزارة.

ولم يعرف ما إذا كان حادث توجيه الرادار قد شمل نفس الطائرة الصينية من طراز جيه-15 في المرتين.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، في إفادة للصحفيين خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، إن اليابان احتجت لدى الصين على توجيه الرادار، واصفا إياه بأنه "عمل خطير تجاوز النطاق اللازم لعمليات الطيران الآمنة".

وتابع كويزومي: "إن وقوع مثل هذا الحادث أمر مؤسف للغاية"، مضيفًا: "لقد قدمنا احتجاجا قويا للجانب الصيني وطالبنا باتخاذ إجراءات وقائية صارمة".

ويأتي الحادث الأخير في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وغضبت الصين من تصريح أدلت به رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، في أوائل نوفمبر الماضي بأن جيشها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.