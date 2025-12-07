بدء الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بقرار الإدارية العليا

بدأت فترة الصمت الدعائي، ظهر اليوم الأحد، بالنسبة للمرشحين على انتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

فيما تبدأ 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة حول العالم، في استقبال الناخبين على مدار يومين غدا الاثنين والثلاثاء لاختيار المرشحين على تلك الدوائر، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إنهاء كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت 30 حكما بإلغاء نتيجة الاقتراع في 30 دائرة انتخابية من انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادتها من آخر إجراء صحيح.

وضمت تلك الدوائر الملغاة 10 محافظات جاءت كالتالي، ففي الجيزة ألغت المحكمة نتيجة دوائر الجيزة، والدقي، وأول أكتوبر، وبولاق الدكرور، والأهرام، ومنشأة القناطر، والعمرانية، والبدرشين.

كما تجرى في محافظة البحيرة الانتخابات على دوائر المحمودية، وحوش عيسى، وكوم حمادة، والدلنجات، وفي الإسكندرية تجرى الانتخابات في دائرة وحيدة وهي المنتزه.

أما في محافظة المنيا تجرى الانتخابات في أول المنيا، وملوي، ومغاغة، وأبوقرقاص، ودير مواس.

وفي أسيوط تجرى الانتخابات في دوائر أول أسيوط، والقوصية، وأبوتيج، وفي سوهاج تجرى بدائرة البلينا، أما في الفيوم ستجرى في دائرة سنورس.

كما تجرى الانتخابات في محافظة الوادي الجديد بدائرتي الخارجة والداخلة، وبمحافظة أسوان بدوائر أول أسوان، ونصر النوبة، وإدفو، وفي محافظي الأقصر بأول الأقصر، والقرنة، وإسنا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولا زمنيا مستقلا لتلك الدوائر على أن يصوت الناخبون في تلك الدوائر بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل في 10 و11 ديسمبر، وتعلن النتيجة في الجولة الأولى في 18 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة في 31 ديسمبر و1 يناير في الخارج، وفي الداخل تجرى 3 و 4 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للإعادة 10 يناير.