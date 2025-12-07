توماس باراك: دول المنطقة يجب أن تقرر شكل الحكم الخاص بها

• لا شيء اسمه مركزية أو لامركزية أو فدرالية، هذه كلها أوهام لتلك الحكومات التي خلقت هذه الأشياء

قال سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن دول المنطقة يجب أن تقرر بنفسها شكل الإدارة الخاص بها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "روداو" (مقرها مدينة أربيل العراقية)، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة 2025" المنعقد بالعاصمة القطرية.

وأشاد باراك بالشعب العراقي قائلا: "لا يوجد مجتمع أكثر تعليما وذو إرث وأصالة في العالم مثل العراقيين في بلاد الرافدين".

وتابع: "نترك القرار بالكامل لكم، لا شيء اسمه مركزية أو لامركزية أو فدرالية، هذه كلها أوهام لتلك الحكومات التي خلقت هذه الأشياء".

وأشار باراك إلى أن الولايات المتحدة ترى وجوب ترك مثل هذه القرارات لدول المنطقة، قائلا: "أيا كان القرار الذي تتخذونه، لديكم سياستكم، ولديكم ممارساتكم، ولديكم برلمان في وسط تلك العملية.. نحن معجبون بتلك العملية ونتركها لكم لتقرروا بشأنها".

وتستضيف العاصمة القطرية "منتدى الدوحة 2025" تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس" يومي السبت والأحد بمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.