مصر والفلبين تبحثان تعميق التعاون في مجال الدفاع

استقبل وزير الدفاع في جمهورية الفلبين جيلبيرتو تيودورو، السفير المصري نادر زكي، في مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة مانيلا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ناقش الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والفلبين، خاصةً في ضوء زيارة وفد عسكري فلبيني إلى القاهرة للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك للمشاركة في معرض EDEX2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأعرب الوزير تيودورو، عن شكره وتقديره لدور مصر في حماية المواطنين الفلبينيين خلال بعض الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ولاسيما فيما يخص البحارة الفلبينيين في السفن التي تعمل في البحر الأحمر.

وأكد الجانبان تطلعهما لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتوثيق هذا التعاون في مذكرة تفاهم مقترحة بين البلدين.