حكومة بنين تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري: الوضع تحت السيطرة

أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، الأحد، إحباط محاولة انقلاب عسكري، فيما شدد وزير الخارجية على أن "الوضع تحت السيطرة"، وذلك بعد ساعات من إعلان عسكريين عبر التلفزيون الرسمي، السيطرة على الحكم، وإقالة الرئيس باتريس تالون،

وقال وزير الداخلية في بيان، إنه "في صباح الأحد، أقدمت مجموعة صغيرة من الجنود على تمرد بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها، وأمام هذا الوضع، ظلت القوات المسلحة وقيادتها، المخلصة لقسمها، متشبثة بالجمهورية، وقد تمكنوا من السيطرة على الوضع من خلال ردهم، وإفشال هذه المناورة".

ودعا وزير الداخلية السكان، إلى "ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي"، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

بدوره قال وزير خارجية بنين، أوشلجون أجادي باكاري، الأحد، إن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع، بعد أن أعلن جنود، عبر التلفزيون الرسمي، سيطرتهم على السلطة.

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "هناك محاولة ولكن الوضع تحت السيطرة.. إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش موالياً للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بمحاولة الانقلاب العسكري في بنين.

وأعلنت المجموعة، مساندتها لجهود الحكومة في استعادة الأمن والنظام في البلاد.