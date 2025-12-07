قوات بريطانية تنضم إلى تدريب للناتو في فنلندا لمواجهة تهديد روسي

انضم جنود بريطانيون إلى مناورة كبرى على حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تغطيها الجليد مع روسيا، فيما تستعد القوات الفنلندية للدفاع عن بلادها، حال قيام جارتها بغزوها.

وقضى حوالي 50 رجلا من سرية المشاة الثالثة، المتمركزة في إدنبرة، ستة أسابيع من التدريب في القطب الشمالي شمال فنلندا، حيث صقلوا مهاراتهم في البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تصل إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد.

وتعلم جنود السرية، الذين سبق لهم تلقي تدريبات على الطقس الحار في كينيا والمغرب، كيفية التعامل مع الغطس الجليدي في الماء وكيفية تجنب أثر الصقيع وتدربوا على القتال في الثلج وإطلاق النار أثناء التزلج.

ثم انضموا إلى 3000 من المجندين والاحتياطيين والنظاميين من لواء كاينو التابع للجيش الفنلندي في عملية الفأس الشمالي في غابات فوسانكا، على بعد حوالي 20 ميلا من روسيا و400 ميل شمال هلسنكي.