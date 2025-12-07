 رئيس إندونيسيا يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان غدا - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 3:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

رئيس إندونيسيا يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان غدا

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 2:57 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 2:57 م

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى باكستان غدا الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان جدول أعمال واسع النطاق يهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية.

والزيارة، المقرر أن يقوم بها سوبيانتو بناء على دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ستكون أول زيارة للرئيس الإندونيسي إلى باكستان. وسيرافقه وفد رفيع المستوى مكون من وزراء اتحاديين ومسئولين كبار.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية أن آخر زيارة لرئيس إندونيسي إلى باكستان أجراها الرئيس جوكو ويدودو في عام 2018.

وأكدت الوزارة، أهمية الزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس علاقات دبلوماسية بين باكستان وإندونيسيا.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيجري الرئيس الإندونيسي محادثات على مستوى وفدي البلدين مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وسيلتقي مع الرئيس آصف علي زرداري وقائد قوات الدفاع الفيلد مارشال سيد عاصم منير.

وقالت الوزارة إن المحادثات ستتركز على توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع والصحة وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على التكيف مع المناخ والتعليم والثقافة بالإضافة إلى توسيع التعاون في منتديات إقليمية وعالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك