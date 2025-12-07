رئيس إندونيسيا يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان غدا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى باكستان غدا الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان جدول أعمال واسع النطاق يهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية.

والزيارة، المقرر أن يقوم بها سوبيانتو بناء على دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ستكون أول زيارة للرئيس الإندونيسي إلى باكستان. وسيرافقه وفد رفيع المستوى مكون من وزراء اتحاديين ومسئولين كبار.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية أن آخر زيارة لرئيس إندونيسي إلى باكستان أجراها الرئيس جوكو ويدودو في عام 2018.

وأكدت الوزارة، أهمية الزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس علاقات دبلوماسية بين باكستان وإندونيسيا.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيجري الرئيس الإندونيسي محادثات على مستوى وفدي البلدين مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وسيلتقي مع الرئيس آصف علي زرداري وقائد قوات الدفاع الفيلد مارشال سيد عاصم منير.

وقالت الوزارة إن المحادثات ستتركز على توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع والصحة وتكنولوجيا المعلومات والقدرة على التكيف مع المناخ والتعليم والثقافة بالإضافة إلى توسيع التعاون في منتديات إقليمية وعالمية.