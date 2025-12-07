التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.