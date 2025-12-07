الرئيس الإسرائيلي: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي "بوليتيكو" نشرت يوم السبت.

وقال هرتسوج: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.

ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وحث ترامب هرتسوج مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوج.

وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وكشف مكتب هرتسوج في الآونة الأخيرة أن نتنياهو طلب رسميا عفوا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوج إنه يجري حاليا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.

وقال: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر فيما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".