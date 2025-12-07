ليبيا ترحل أكثر من 600 مهاجر خلال يومين

رحلت السلطات في ليبيا، أكثر من 600 مهاجر غير نظامي في عمليات منفصلة خلال يومين، وفق ما أفاد به جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.

وأعادت السلطات 177 مهاجرا من تشاد بينهم 8 نساء وعدد من الأطفال المحتجزين في مركز إيواء براك الشاطئ وسبها، إلى بلادهم عبر المعبر الحدودي البري.

وفي عملية منفصلة نقل أيضا 120 مهاجرا من النيجر إلى مركز إيواء "القطرون"؛ تمهيدا لإعادتهم إلى وطنهم عبر معبر التوم الحدودي البري.

وقبل يومين رحلت وزارة الداخلية الليبية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وسفارة بنجلاديش، 310 مهاجر بنجالي في رحلة إغاثة إنسانية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وعلى الرغم من عمليات الإبعاد والترحيل المكثفة، لا تزال ليبيا منصة رئيسية لانطلاق رحلات الهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية.