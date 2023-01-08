جامعة سوهاج تمنح درجة الماجيستير لـ6 باحثين وافدين من الكويت

منحت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج 6 باحثين وافدين من دولة الكويت الشقيقة درجة الماجستير، وذلك في تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية، حيث تم عقد المناقشات العلمية علي مدار يومين، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تقدم كل التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب توفير جميع سبل الراحة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة دعم مبادرة "ادرس في مصر" بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأضاف عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، وتأكيد علي دور الجامعة الرائد باعتبارها منارة للتعليم.

فيما شهد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات المناقشات العلمية، مرحبًا خلال كلمته بالطلاب الوافدين وبأعضاء لجنة المناقشة والحكم.

وأعرب عن سعادته بالتواصل ونقل الخبرات بين الجامعات العربية والجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص علي دعم وإنجاح المبادرة الرئاسية "ادرس في مصر" وتحقيق أهدافها، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعة، وزيادة مواردها الذاتية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن هيئة الإشراف علي رسائل الماجستير، ضمت كلاً من ‏"الدكتور محروس محمود محروس، والدكتور إبراهيم البرعي قابيل أساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية المتفرغين، والدكتور محمد كمال خليل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف أبو الوفا عبد الرحيم رئيس قسم المناهج بالكلية، والدكتور طه محمد السيد أستاذ مساعد بقسم المناهج".

كما شملت كلًا من "الدكتور مصطفى زغلول قبيصي، والدكتور محمود علي عثمان مدرسين بقسم المناهج".

وذكر الدكتور محمد كمال خليل، أن لجنة الحكم والمناقشة ضمت نخبة من أساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية بجامعات سوهاج وأسيوط وجنوب الوادي وأسوان، حيث تم منح درجه الماجيستير لكل من الباحثين "خالد شامان عايد عيد، وعبد الله معاود شامان عابد، وفهد خالد سلطان نجا المطيري، وجاسم عبد الله نجم عبد الله، وخالد مسبل علي العنزي، وناصر معاود شامان عايد المطيري".