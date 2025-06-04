سوريا ووكالة الطاقة الذرية توقعان مذكرة تعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان

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التقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي.

وقالت الرئاسة السورية في بيان لها إن "الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اجتمعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل ماريانو جروسي في العاصمة دمشق".

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني وقّع مع جروسي مذكرة تفاهم بين سوريا والوكالة حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل" التابعتين للوكالة.

وكان الشيباني قد التقى جروسي خلال زيارته إلى نيويورك نهاية شهر أبريل الماضي.

وهذه هي الزيارة الثانية للمدير العام للطافة الذرية إلى سوريا وكانت الزيارة الأولي في 20 مارس من العام الماضي.