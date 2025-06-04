رئيس أوكرانيا: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الداعمين العسكريين لكييف على تكثيف دعمهم للضغط على روسيا لتحقيق السلام.

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور أمام اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل: «يجب ألا نسمح لروسيا بتضليل العالم. يجب إجبار موسكو على اللجوء إلى الدبلوماسية»، وفق وكالة فرانس برس.

وغاب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عن اجتماع بروكسل رغم أنه من المقرر أن يسافر جوا لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس.

ودعا زيلينسكي، في خطابه، الحلفاء إلى تكثيف تسليم الدفاعات الجوية لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية ودعم صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأضاف: «كلما زادت قوة دفاعنا الجوي، رأى بوتين أن مهاجمة مدننا وقرانا أمر غير مجد. لذا، دعونا نواصل تعزيز درعنا الجوية».

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن روسيا تطلق بشكل روتيني أكثر من 300 طائرة مسيرة يوميا على أوكرانيا.

وأضاف: «هذا تحول كبير، وهذا معدل إطلاق نار يمكن أن يستمر في 2025.. بعد ثلاث سنوات ونصف من هذه الحرب، يواصل الرئيس بوتين إثبات أنه لا يؤيد السلام».

وأصرّ نظيره الألماني بوريس بيستوريوس على أن القوات الروسية لا تحرز أي تقدم يذكر على خط المواجهة وتتكبد خسائر فادحة.

ورأى أن روسيا ستفشل في النهاية في مساعيها للسيطرة على أوكرانيا، لأن داعمي كييف يزودونها بكل ما تحتاجه ولفترة زمنية مناسبة، وقال: «سنواصل توسيع هذا الدعم، وسنحافظ عليه على المدى الطويل».

ولم تصدر سوى وعود علنية قليلة بتسليم كييف أسلحة جديدة ملموسة خلال الاجتماع.

وقالت بريطانيا إنها ستزيد إمدادات الطائرات المسيّرة إلى كييف عشرة أضعاف، كما أعلنت هولندا عن دعم بحري بقيمة 400 مليون يورو (450 مليون دولار).



