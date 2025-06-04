التعليم تُحدد ضوابط الإجابة في امتحانات الثانوية العامة: ممنوع «الكوركتور» والإجابة بالقلم الأزرق فقط

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أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتكون من جزئين: الأول خاص بالأسئلة الموضوعية بنظام "البابل شيت" والتي تعتمد على الاختيار من متعدد (MCQ)، والثاني للأسئلة المقالية.

وأوضحت الوزارة، في فيديو تعريفي نُشر عبر منصاتها الرسمية، عدداً من الضوابط والتعليمات الواجب الالتزام بها أثناء الإجابة على الأسئلة، وجاء أبرزها كالتالي:

تظليل الإجابة الصحيحة في كراسة الإجابة الخاصة بالبابل شيت، والتي تنقسم إلى أ، ب، ج، د للمدارس العربية، وA, B, C, D لمدارس اللغات.

يجب كتابة بيانات الطالب (الاسم، اسم المدرسة، والإدارة التعليمية) بخط واضح باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط.

تظليل رمز نموذج الامتحان بطريقة واضحة وصحيحة.

تظليل رقم الجلوس المكوّن من 7 أرقام بدقة، إذ يُعد هذا الإجراء ضرورياً أثناء التصحيح الإلكتروني.

يُشترط تظليل الإجابة بالكامل، ولن يُعتد بأي علامات أخرى.

يمنع استخدام "الكوركتور" أو شطب الإجابة، وفي حالة الرغبة في تغيير الإجابة يتم وضع علامة (X) واضحة على الاختيار الخطأ وتظليل الإجابة الجديدة.

إذا تم تظليل إجابتين معاً، يُلغى السؤال نهائياً.



وفيما يخص الأسئلة المقالية، أشارت الوزارة إلى أنها تحتوي على جزء مخصص لبيانات الطالب، وآخر للإجابة على كل سؤال، ولا يُسمح بالإجابة خارج الجزء المحدد، كما يُمنع تماماً الكتابة على ظهر كراسة الأسئلة المقالية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة لضمان تصحيح عادل ومنضبط لأوراق الإجابة.