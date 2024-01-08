إصابة جندي إسرائيلي إثر إطلاق صاروخ من لبنان على مزارع شبعا

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على مزارع شبعا.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على منصة «إكس»: «أطلق في وقت سابق اليوم (الاثنين)، صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية، باتجاه منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «نتيجة لإطلاق النار، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي».

وأوضح أن قوات جيش الاحتلال هاجمت مصدر إطلاق النار ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوَّت بشكل واسع في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، مع رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية.

والاثنين، أعلن حزب الله اغتيال إسرائيل أحد قادته الميدانيين، وسام الطويل، جنوبي لبنان.

وفي بيان منفصل، قال جيش الاحتلال في تغريدة: «نفذت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هجوما على الأراضي اللبنانية، تم خلاله تدمير هيكل عسكري لمنظمة حزب الله».