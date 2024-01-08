تعرف على مكرمين الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي

يكرم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14، أكثر من 20 فنانًا مسرحيًّا أثروا في الحركة المسرحية العراقية، ومن المقرر إقامته في الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري، في العاصمة العراقية بغداد.

ومن المكرمين المخرجة والممثلة العراقية المسرحية أحلام عرب، والممثلة آسيا كمال، والدكتورة إقبال نعيم سلمان، والفنانة آلاء حسين، والكاتب والمخرج المسرحي بيات مرعي، والمخرج والممثل جواد الساعدي، والمخرج حاتم عودة، والدكتور حكيم جاسم، والدكتور حليم هاتف جاسم، والدكتور حيدر منعثر حسين، والفنان رائد محسن، والدكتورة سهى طه سالم، والكاتب والمخرج طلال هادي، والكاتب عكاب حمدي، الفنان كاظم النصار، والممثل والمخرج والمؤلف كريم رشيد، والدكتور كريم عبود، والفنان كريم محسن والفنان مازن محمد مصطفى، والدكتور مثال غازي، والدكتور محمد حسين حبيب والدكتور مناضل داود والدكتور ياسر البراك.

ويشهد حفل الافتتاح في 10 يناير المقبل العديد من الفاعليات ، ومنها تقديم 86 فنانًا عراقيا عملًا فنيًّا بعنوان (مقامات الحب والسلام).

كما تلقي اللبنانية نضال الأشقر رسالة اليوم العربي للمسرح خلال حفل الافتتاح، إلى جانب تكريم 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية، وندوة خاصة بعنوان "المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين" تنظم في اليوم الأول من المهرجان.