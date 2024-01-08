أمير قطر والرئيس الأوكراني يناقشان آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا

ناقش أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لا سيما مساعي وجهود المجتمع الدولي لوقف القتال وحماية المدنيين، والإبقاء على كافة قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر، اليوم الاثنين، من الرئيس الأوكراني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وناقش الجانبان، خلال الاتصال، جهود قطر من أجل لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها.