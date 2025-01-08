مانشستر سيتي يأخذ خطوة رسمية لحسم صفقة مرموش

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كشف تقرير صحفي عن استعداد مانشستر سيتي لعقد لقاءا رسميا مع إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت، لحسم صفقة عمر مرموش، لاعب الفريق الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لموقع «فوت ميركاتو»:" يستعد مانشستر سيتي للقاء رسمي من أجل فتح محادثات لضم عمر مرموش في يناير الجاري".

أضاف الموقع:" المحادثات جارية بالفعل مع ممثلي مرموش".

أكد «فوت ميركاتو»:" مرموش حريص على الانتقال لمانشستر سيتي".

أتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الأمر الآن متروك لـ مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت، حيث يواجه النادي الألماني قرارا كبيرا الفترة المقبلة.

نجح عمر مرموش في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية إليه في الموسم الحالي بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه فرانكفورت، وتواجد مرموش على رادار مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد والعديد من الأندية في البريميرليج.

وشارك مرموش في 24 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة، بينما سجل مرموش 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالبوندسليجا هذا الموسم.