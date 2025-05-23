توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تشهد أسعار الفائدة في مصر انخفاضا كبيرا 10% كحد أدنى، وذلك خلال عام.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة «MBC مصر» : «وفق توجهات أو ما أفصحت عنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، سيتم تخفيض سعر الفائدة 10% إضافية كحد أدنى، حتى نهاية العام الحالي 2025 ونصف العام المقبل».

وتابع: «في خلال ما بين 14 إلى 15 شهرًا ستصل بالفائدة إلى قرب 12 أو 13%».

ورأى أن خفض لجنة السياسات النقدية لسعر الفائدة، الخميس، بنسبة 1% ؛ «غير مؤثر بالتأثير الذي قد يتخيله البعض»، على أسواق العقارات أو السيارات أو شهادات الادخار؛ لكنه شيء إيجابي يصب في صالح المستثمرين.

ورد على توقعات مؤسسة «جولدمان ساكس» بوصول الفائدة في مصر إلى 13% بنهاية 2025، قائلا: «حتى نصف 2026، أي أكثر من عام من الآن حوالي 13 أو 14 شهرًا، لدينا 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية، إذا اعتمدنا أن تخفيض الخميس هو الثالث، فلا زال هناك 5 اجتماعات، حسب وجهة نظري الشخصية لن يقل الخفض عن 4 إلى 5% في سعر الفائدة حتى نهاية العام».

وأوضح أن عملية انخفاض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة ستستغرق وقتا مشابها للمدة التي استغرقتها في الارتفاع، قائلا: «مثلما ارتفعت الفائدة من 10% إلى أعلى نقطة 30% واستمرت عامين، فإن انخفاض الفائدة من 30% إلى 12% سيحتاج أيضا لعامين حتى ينعكس على التضخم والإحساس بانخفاض الأسعار».