أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة «البنزين المغشوش» لضمان عدم تكرارها، قائلا إن «مطالبة الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين معناه أن هناك من تلاعبوا وتعمدوا وهناك من سرقوا».

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «بالتأكيد فيه مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في البلد، تعمدوا خلط البنزين بالمياه، وتتسببوا في كوارث حصلت لآلاف السيارات، هؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا متآمرين على البلد».

وأشار إلى تقدمه ببيان عاجل لمجلس النواب حول أزمة البنزين، لافتًا إلى رد الحكومة الذي أقر بوجود «حالات محدودة من غش البنزين».

وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي صرح أن الحكومة تتعامل بجدية مع الأزمة والتحقيقات جارية، لكن ليسمح لي السيد رئيس الحكومة، أولا مضى أكثر من 23 يوما على الأزمة وبيان الحكومة العاجل، إيه اللي حصل؟ هل هناك نتائج محددة؟ هل حد احترم الرأي العام؟ مفيش حد عارف أي حاجة في أي حاجة، وكأن اللي حصل ده كله مجرد سحابة صيف والناس هتنسى».

وأضاف أن طلب رئيس الجمهورية بمحاسبة المتسببين «معناه أن الحكومة ما زالت محلك سر في هذه القضية، وأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المتسببين في الأزمة حتى الآن».

وتساءل: «السؤال الآن، هل ستكشف الحكومة أسماء المتورطين؟ هل ستكشف حقيقة ما جرى؟ نحن في الانتظار، أتمنى من الحكومة ووزارة البترول يحترموا بس عقولنا ويقولولنا إيه اللي حصل، دي كارثة، القضية مش سهلة».

كما انتقد قيمة التعويضات المقترحة من وزارة البترول، قائلا: «اللي طرمبته اتدمرت ويقولك 2000 جنيه تعويض، وهي الطرمبة مش أقل من 30 ألف جنيه في أغلب العربيات، مين السبب؟».

واختتم بالإشارة إلى تقرير البترول الذي تحدث عن خمس عينات مغشوشة من 807 عينات، قائلا: «رضينا بالخمس عينات من 807 عينات، مين السبب في العينات دي؟ ومين اللي عمل كارثة آلاف السيارات في المحافظات كلها ووصلت لغاية قنا عندنا!».