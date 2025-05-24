خالد يوسف: محسنة توفيق من أهم الممثلات في تاريخ السينما ويجب تكريمها

أشاد المخرج خالد يوسف، بالفنانة محسنة توفيق، معتبرًا أنها «من أهم الممثلات في تاريخ السينما»، مشددًا على ضرورة تكريمها بالشكل الذي يليق تاريخها الفني.

وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد» على الفنانة نبيلة عبيد، مشيرا إلى أنها قدمت مجموعة من الأفلام الخالدة مثل الراقصة والسياسي والعذراء والشعر الأبيض والتخشيبة.

وأضاف مواصلًا الحديث عن نبيلة عبيد: «عندها أفلام مهمة جدًا ويجب أن تُكرم، كاريرها مذهل».

وتطرق إلى دور السينما، قائلا: «كل القضايا المفترض أن تناقشها السينما تصب في صالح الإنسان، سواء رجل أو امرأة؛ لأنها ترتقي بالحس الإنساني وتهذب النفس البشرية».

وأضاف أن الأعمال الفنية تنتصر لمنظومة القيم التي نحلم بها، وليس شرطا أن تكون منظومة السائدة، ويتحقق ذلك عندما تقدم دراما إنسانية ترتقي بالرجل والمرأة، بها وازع إنساني حقيقي.