عمرو أديب: هناك حديث عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مسئولين يتحدثون حاليًّا عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري.

جاء ذلك على خلفية أزمة مباراة القمة، بعدما قررت رابطة الأندية عدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم في أعقاب عدم حضوره مباراته أمام الزمالك في شهر رمضان الماضي وهو ما اعتبره كثيرون انسحابًا.

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الجهات المعنية بدأت تتحدث بقوة حاليًّا عن احتمالية إلغاء الدوري هذا العام.

وأوضح أن بيراميدز قدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية، فيما ردَّت رابطة الأندية بأنه طبقًا للمادة 58 يحق للأندية التظلم من قرار الرابطة وأن قراراتها غير محصنة.

وأشار أديب إلى أن ما يحدث يعبر عن حالة فوضى وتخبط بشكل غير طبيعي، متابعًا: «وارد جدا أن يتوف النشاط أو يُلغى الدوري أو لا يُعلن الفائز بالدوري».

وشدد على أن المشهد الرياضي الراهن يعبر عن نموذج شديد السوء، بغض النظر عن الانتماءات للأندية.



وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بتجميد إعلان بطل الدوري لحين الفصل في شكواه ضد قرارات رابطة الأندية، معتبرا أن القانون يتم تطبيقه بصورة مزدوجة تضر بتكافؤ الفرصة ونزاهة المسابقة.

وأرسلت المحكمة بدورها خطابا رسميا، الخميس، إلى اتحاد الكرة، تطالب فيه بالرد من جانب الاتحاد ورابطة الأندية وكذلك الأهلي والزمالك على استئناف بيراميدز أمام المحكمة الرياضية ضد قرارات لجنة التظلمات الخاص بمباراة القمة.