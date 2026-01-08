الرئيس الكولومبي يعدل خطابه ويكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع ترامب

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن أول اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء بعد "سوء تواصل خطير" كاد أن يقود إلى تصعيد سياسي وأمني حقيقي بين البلدين.



وبحسب التلفزيون الكولومبي، أكد بيترو أن المكالمة دفعته إلى تعديل خطابه خلال تجمع جماهيري في ساحة بوليفار بالعاصمة بوغوتا.

وأوضح بيترو، لدى وصوله إلى الساحة عقب يوم من الاحتجاجات التي دفعت السفارة الأميركية إلى إصدار تحذير لرعاياها في كولومبيا، أنه كان حتى وقت قريب في مكالمة هاتفية مع ترامب، ما تسبب في تأخره عن الحضور. واعتذر للحشود، كاشفا أن الاتصال فرض عليه إعادة صياغة كلمته.

واتهم الرئيس الكولومبي سياسيين كولومبيين زاروا الولايات المتحدة مؤخرا بـ"تضليل ترامب بالتنسيق مع حلفائهم في ولاية فلوريدا"، ما دفع الرئيس الأميركي، بحسب بيترو، إلى إطلاق تصريحات "عبثية لأي مواطن كولومبي"، من بينها اتهامه بأنه "رئيس عصابة تهريب مخدرات".

وأضاف بيترو أن هذا الخلل في التواصل "يولد عنفا حقيقيا"، مشيرا إلى أن ترامب، بعد الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى "رواية مختلفة" سمحت بإجراء أول اتصال مباشر بينهما منذ تولي ترامب الرئاسة.



وبحسب بيترو، تناولت المكالمة، التي حاول خلالها عدم الإطالة، ملفين رئيسيين هما تهريب المخدرات وفنزويلا، كما طلب من ترامب "استعادة قنوات الاتصال المباشر بين الرئاسة ووزارة الخارجية"، محذرا من أن "غياب الحوار يقود إلى الحرب".

من جهتها، أكدت مصادر في البيت الأبيض لشبكتي NTN24 وNoticias RCN وقوع الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، مشيرة إلى أن المكالمة استمرت نحو 35 دقيقة، وجاءت في ذروة أكثر الفترات توترا في العلاقات الثنائية منذ سنوات.

وفي المقابل، أكد دونالد ترامب علنا إجراء المكالمة، واصفا الحديث مع بيترو بأنه "شرف كبير"، وقال إن الرئيس الكولومبي تواصل معه لشرح ملف المخدرات في كولومبيا والخلافات التي نشأت بين الحكومتين في الأسابيع الأخيرة. وأضاف ترامب أنه قدّر نبرة الحوار، وأبدى اهتمامه بعقد لقاء مباشر "في المستقبل القريب".

وأشار ترامب إلى أن تنسيقاً بدأ بالفعل بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الكولومبي لعقد اجتماع رسمي في البيت الأبيض بواشنطن.

ويرى مراقبون، وفق التلفزيون الكولومبي، أن هذا الاتصال الهاتفي يشكل نقطة تحول رمزية بعد فترة من تبادل الرسائل غير المباشرة والتصريحات المتشددة، لكنه في الوقت نفسه يفتح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان يمثل بداية تهدئة حقيقية أم خطوة تكتيكية في خضم أزمة إقليمية متصاعدة.

ومن المنتظر صدور بيان رسمي خلال الساعات المقبلة يوضح نتائج الاتصال والنقاط التي جرى التوافق أو الخلاف حولها.