سابك السعودية تتخارج من أعمال في أوروبا والأمريكيتين بقيمة تتجاوز 5ر3 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة إيكويتا إس إي وشركائها المحدودة "إيكويتا" للاستحواذ على جميع أسهم سابك في شركة سابك أوروبا بي.في.

وأعلنت توقيع اتفاقية مع شركة موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة للاستحواذ على جميع أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في كلٍّ من الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأوروبا، بإجمالي قيمة للاتفاقيتين نحو 3.562 مليار ريال.

وقالت "سابك"، في بيان على موقع سوق الأسهم "تداول السعودية" اليوم، إنه في إطار المضي قدما في تحسين محفظة أعمالها، فإنها وقعت اتفاقية لبيع 100% من أسهمها في شركة سابك أوروبا بي. في، والتي تشمل أعمال وأصول سابك البتروكيماوية في أوروبا إلى شركة إيكويتا (مشغل في القطاع الصناعي الأوروبي).

وتتضمن الصفقة بيع نسبة 100% من حصص شركة سابك أوروبا بي.في. المالكة لمرافق البتروكيماويات في كل من تيسايد (المملكة المتحدة) وغيلين (هولندا) وغيلسنكيرشن (ألمانيا) وغينك (بلجيكا) إضافةً إلى الأنشطة التجارية والبنى التحتية المرتبطة بها إلى شركة إيكويتا، (ميونخ، ألمانيا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 1.875 مليار ريال وسيتم تسوية القيمة الإجمالية من خلال صكَّي دَين دائمين يتم سدادهما بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من القيمة المشتركة لكلٍ من الأعمال المُتخارج منها وأصول إيكويتا الخاصة بالأوليفينات والبوليمرات الأوروبية.

تدير "سابك البتروكيماوية" في أوروبا أعمال مرافق صناعية تُعنى بإنتاج وتسويق الإيثيلين، والبروبيلين والبولي إيثيلين منخفض وعالي الكثافة والبولي بروبيلين، ومركّبات البوليمرات ذات القيمة المضافة.